Канадский боксер-профессионал Адонис Стивенсон, который накануне проиграл нокаутом бой сопернику из Украины Александру Гвоздику и попал после этого в госпиталь, находится в критическом состоянии. Врачи пока не могут ничего сказать относительно его выхода из кризиса.

Канадский боксер-профессионал Адонис Стивенсон, который накануне проиграл нокаутом бой сопернику из Украины Александру Гвоздику и попал после этого в госпиталь, находится в критическом состоянии. Врачи пока не могут ничего сказать относительно его выхода из кризиса.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Гвоздик нанес канадцу несколько сильнейших ударов в 11-м раунде и отправил соперника в тяжелейший нокаут. 41-летнего Стивенсона увезли от ринга на каталке и доставили в ближайшее медучреждение в скорой помощи, напоминает ВВС. Менеджер боксера Ивон Мишель сказал, что Адонис до сих пор в реанимации.