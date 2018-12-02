Испытания нового комплекса артиллерийской разведки Пенициллин успешно завершены. Первые два образца будут поставлены в армию в 2020 году.

Испытания нового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" успешно завершены. Первые два образца будут поставлены в армию в 2020 году, сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника", входящего в Ростех.Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов и систем залпового огня. "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии", сообщал американский журнал National Interest.Комплекс способен выполнять боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. Принцип работы "Пенициллина" состоит в приеме и обработке акустических сигналов от выстрелов или разрывов снарядов. После обработки информации можно узнать о местоположении орудий, точности попадания и другие характеристики.