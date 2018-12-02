Финансовый университет при Правительстве России обнародовал результаты масштабного исследования качества жизни в крупных российских городах. На первом месте по уровню комфорта - Тюмень. Второе место - у столицы Чеченской Республики города Грозный.

Финансовый университет при Правительстве России обнародовал результаты масштабного исследования качества жизни в крупных российских городах. На первом месте по уровню комфорта — Тюмень. Второе место — у столицы Чеченской Республики города Грозный. Как Чечне менее чем за 20 лет удалось из руин превратиться в цветущий и безопасный город?За пять минут этого воздушного путешествия будут три остановки на противоположных берегах высокогорного озера Кезенойам. Стальной трос натянут на высоте около ста метров над покрытой льдом водной гладью. Финиш — прямо у современной гостиницы, работающей круглогодично.Гости приезжают на границу Чеченской Республики с Дагестаном даже из самых отдаленных российских регионов. "Здесь очень хороший сервис, европейского уровня", — говорит Евгений, турист из Свердловской области.Евгений рассказывает нам про совершенно прозрачную хоккейную площадку, разбитую прямо на льду этого красивейшего озера. Многолюдно и зимой здесь стало после того, как асфальтовую дорогу — таковой здесь не было даже в советское время — довели прямо до гостиничного комплекса.Десятки, если не сотни, километров дорог с самым современным покрытием появляются в республике ежегодно. Закупили только технику — все необходимое для производства дорожного покрытия всех, в том числе и самых лучших по мировым стандартам, марок добывают в республике. Асфальтовый завод работает практически круглосуточно.Республика, рассказывает нам ее глава Рамзан Кадыров, уже не первый год практически полностью обеспечивает себя и многочисленных гостей продовольствием.Только одна кондитерская фабрика производит более тридцати наименований кондитерских изделий. Мармелад, конфеты и печенье отсюда можно купить и в соседних регионах. Оттуда, в свою очередь, в Чеченскую Республику приезжают специалисты, помогающие и дальше расширять ассортимент."Мы разрабатываем линейку нового мармелада, полезного для детей, с биоэлементами. Сейчас широкая публика массово нацелена на оздоровление нации", — отметила Лариса Полозова, ведущий технолог кондитерской фабрики.По этой же причине на другом производстве, где в день перерабатывают до трех тонн самого свежего мяса, вообще решили отказаться от складов хранения. Колбасы, другие мясные изделия и полуфабрикаты сразу развозят по магазинам.К такому, без преувеличения, великолепному Грозному давно привыкли и жители республики, и многочисленные гости. А это уже Аргун. Высотки, конечно, пониже, чем в столице, но от этого небольшой город абсолютно не кажется менее красивым, скорее, более уютным. В некотором роде даже камерным.В аудиториях Чеченского государственного университета теперь все чаще слышна иностранная речь. Индус Саид — один из более чем ста граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, которые решили получить высшее образование в России, в Грозном."Я слышал, что здесь очень хорошее образование. Здесь совсем другая атмосфера", — говорит Саид.В соседнем корпусе — все наоборот. Экономику преподает Амир, который по специальной республиканской программе несколько лет учился в Великобритании."Образование в республике на подъеме. Огромный потенциал у студентов есть. Все-таки это ребята, которые выросли в послевоенные годы. У них огромные возможности", — отметил Амир Байсултанов, старший преподаватель кафедры налогообложения ЧГУ.Идея главы республики сегодня воплотилась в тысячи голов зубров, лосей, оленей, косуль и верблюдов, которые живут на сотнях лесных гектаров в Гудермесском районе. Они уже дают потомство, ведь их подкормкой и в случае необходимости оказанием ветеринарной помощи занимаются опытные егеря.Любимец всей республики — пятилетний Рахим из Дуба-Юрта. Он стал знаменит на всю Россию, когда за два с небольшим часа без остановки отжался более четырех тысяч раз. Первым делом Рахим стал кумиром воспитанников дубаюртовского детского сада, где работает его родная тетя.Среди поклонников мальчика теперь и Рамзан Кадыров. Глава республики пригласил юного спортсмена на совместную тренировку и лично приехал поздравить, когда комиссия Книги рекордов России фиксировала рекорд Рахима. После официального признания рекорда пятилетний Рахим становится самым юным почетным гражданином Чеченской Республики.Без спортивной подготовки, конечно не обойтись и участникам легендарного ансамбля танца "Вайнах" — самого, пожалуй, известного в России и мире чеченского творческого коллектива. Гастроли за границей обязательно чередуют с выступлениями в российских регионах. Полуторачасовые концерты везде проходят с неизменным аншлагом.А в теплое время года ансамбль любит выступать и под открытым небом. Прямо на склонах живописнейших кавказских гор. Тех самых, которые столетиями дают вдохновение и силу всем народам, проживающим в этом красивейшем российском регионе.