Автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой Volkswagen. Водитель последнего, по предварительной версии, не был пристегнут ремнями безопасности и получил травмы, оказавшиеся смертельными.

Очевидец запечатлела на камеру мобильного телефона последствия столкновения двух легковых автомобилей, произошедшего в ночь на воскресенье, 2 декабря, в Мытищах.Как сообщают СМИ, водитель автомобиля BMW, арендованного по системе каршеринга, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo, водитель которого, по предварительной версии, не был пристегнут ремнем безопасности и получил травмы, ставшие фатальными.Кроме того, пострадали два человека – пассажиры, находившиеся в салоне авто предполагаемого виновника ДТП.