Алла Пугачева приняла участие в съемках очередного новооднего огонька. И пока Максим Галкин показывает подписчикам видео, на котором он гуляет с детьми, композитор Игорь Николаев выкладывает снимки, на которых они идут с Примадонной под ручку.

Алла Пугачева приняла участие в съемках очередного новооднего огонька. И пока Максим Галкин показывает подписчикам видео, на котором он гуляет с детьми, композитор Игорь Николаев выкладывает снимки, на которых они идут с Примадонной под ручку.Даже самые преданные поклонники уже не могут точно вспомнить, когда именно Алла Пугачева объявила о своем уходе со сцены. Впрочем, это неудивительно, ведь после этого певица все равно радует народ появлениями на телеэкранах и даже иногда поднимается на сцену.Приняла она участие и в съемках очередного новогоднего огонька. Мало кто сомневался, что встреча 2019 года у телезрителей пройдет без присутствия Примадонны, однако окончательно все страхи и тревоги развеял композитор Игорь Николаев, выложив на своей странице в Instagram фотографию со съемок.На снимке он идет с Аллой Пугачевой под ручку. Из-за особенностей композиции создается ощущение, что певица опирается на Игоря Николаева, так как сама идти не может. Однако это впечатление ошибочно, о чем красноречиво свидетельствует цветущий вид артистки.Подписчики Игоря Николаева отметили шикарную фигуру Примадонны и отметили, что вместе они – прекрасная пара. А вот где в этот момент находится законный супруг певицы – неизвестно. На своей странице в Instagram он опубликовал видеозапись, на которой гуляет с детьми.Напомним, ранее Алла Пугачева призналась, что когда впервые увидела Максима Галкина, по ее телу будто пробежал электрический ток. "Я даже не поняла, что это – не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", – призналась она в эфире программы "Русские сенсации" на телеканале НТВ.