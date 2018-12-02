Тормозится процесс создания еще одной неканонической церковной структуры на Украине, что активизировал Порошенко под занавес своего президентского срока.

Тормозится процесс создания еще одной неканонической церковной структуры на Украине, что активизировал Порошенко под занавес своего президентского срока. Стамбульский Патриарх Варфоломей не торопится — разработал устав и теперь думает, кому доверить руководство своим филиалом. Ожидавшийся томос пока никому не выдан.Черт знает, что надеялись найти украинские силовики в хлеву и на птичнике Киево-Печерской лавры. Но после фермы они еще несколько часов обыскивали усадебный дом, в котором наместник монастыря не был четыре года. Вроде бы даже нашли подозрительную брошюру об отношениях Церкви и государства."Санкционированы следственные действия у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя в рамках уголовного расследования о нарушении равенства прав граждан по признакам национальной, расовой принадлежности и вероисповедания, а также в разжигании межконфессиональной розни", — заявил Игорь Гуськов — начальник аппарата руководителя Службы безопасности Украины.Владыка Павел никогда не скрывал своего мнения об украинских раскольниках — тех, которые захватывают храмы, нападают на священников, а теперь открыто заявляют о планах захватить Киево-Печерскую лавру, как только в Стамбуле раскольникам выпишут томос об автокефалии."Да пусть объединяются, но только между собой, а у нас уже все есть. Меня удивляет другое. Проводят обыски по такой статье, но почему-то в хозяйстве. Что, коровы — террористки?" – сказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.В то время как сыщики СБУ копались в навозе на монастырской ферме, в Стамбуле заседал Синод Константинопольской Церкви. Дежурно желая доброго утра, Патриарх Варфоломей спешил уйти от вопросов об Украине.Константинопольский Патриархат сейчас в очень неловком положении. Пообещали президенту Украины признать единую поместную Церковь, но объединяться под юрисдикцией Стамбула готовы только раскольники. А без участия канонической Украинской Православной Церкви проект автокефалии становится даже не бессмысленным – опасным.Уголовное дело против одного митрополита, допросы других иерархов, перевод Почаевской лавры в статус музея — такого грубого вторжения государства в церковную жизнь на Украине не было лет 90. Даже в дни работы Константинопольского Синода Порошенко не постеснялся отправить в Стамбул своего советника.Дату объединительного съезда раскольников и даже текст томоса об автокефалии украинцам обещал Ростислав Павленко — именно его считают автором предвыборной церковной авантюры Петра Порошенко. Только в коммюнике по итогам заседания стамбульского Синода об Украине — три с половиной строчки. Никто из митрополитов даже не захотел объяснять украинским журналистам, что они значат.Вместо обещанного советником Порошенко томоса Синод в Стамбуле лишь "набросал" — это слово из коммюнике — устав будущей как бы независимой Церкви раскольников. Разницу советник Порошенко заметил только после нашего вопроса.- Текст чего вы видели?- Это разные документы. Есть томос — это грамота о предоставлении независимости, и она грамота будет публично вручена после выборов Предстоятеля. А что до устава Церкви, его тоже еще будут обсуждать на Соборе, который состоится в декабре, — сказал Павленко.Отсутствие какой-либо определенности по дате объединения раскольников, по статусу этой структуры, по кандидатам на пост предстоятеля не помешало Порошенко пафосно обратиться к избирателям, театрально закатывая глаза и воздевая руки."Господь был с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость. И томос — это историческое событие на этом пути. Слава Богу! Слава Украине!" — заявил Порошенко.То, что Украинская Православная Церковь — крупнейшая и единственная в стране каноническая община — ни о каком томосе и ни о какой автокефалии никого не просит, Стамбульский Патриарх и украинский президент внимания не обращают.Собственно, и Вселенский Патриарх последние пять с половиной веков — предстоятель разве что турецких православных, половины Греции и еще чуть-чуть американских верующих.Стамбульскую линию на усиление украинского раскола не поддержала ни одна поместная православная Церковь. Более того, от Патриарха Варфоломея стали отворачиваться его же прихожане. Так, община храма Рождества Христова и святого Николая во Флоренции перешла из константинопольской юрисдикции в Русскую Православную Церковь за границей. Этот храм изначально был русский и по архитектурному стилю, и по духу. И служили здесь всегда на церковно-славянском.Под Константинополем приход оказался в 30-е годы. Связи с Москвой тогда не было вообще. Решение вернуться в свою Церковь приняли, как только Патриарх Варфоломей заявил о признании украинских раскольников.Решение флорентийской общины в Стамбуле вызвало, мягко говоря, раздражение. В ответ Константинопольский Синод распустил всю Западноевропейскую архиепископию русскоязычных приходов."Никто к этому не был готов. Но мы не могли остаться, для нас это было невозможно. Мы хотим быть вместе с Россией", — подчеркнул протоиерей Георгий Блатинский, настоятель храма Рождества Христова и святого Николая.Теперь прихожане флорентийского храма не опасаются, что к ним могут прислать раскольников. За то же на самой Украине борется и владыка Павел. Ему теперь грозят пятью годами тюрьмы. Но от своей позиции наместник Киевской лавры не отказывается."Слова Священного Писания: если человек творит плохие дела, если человек разделяет Церковь, если человек благословляет людей на войну братоубийственную, то он есть сын дьявола. Ни больше, ни меньше", — сказал владыка Павел.Очевидно, давление на Украинскую Православную Церковь украинская власть будет только усиливать. Порошенко поставил на автокефалию для раскольников свой второй президентский срок. И если в ход пошли допросы, обыски и уголовные дела, сам Порошенко в успех авантюры с томосом не очень-то и верит.