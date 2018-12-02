Принц Гарри оставил беременную Меган Маркл в одиночестве. Его ждет поездка в Замбию и выход в свет на благотворительный концерт.

Принц Гарри оставил беременную Меган Маркл в одиночестве. Его ждет поездка в Замбию и выход в свет на благотворительный концерт.Рождение ребенка в королевской семье Великобритании становится тем событием, за которым следят не только в самом Королевстве и его бывших колониях, но и во многих других странах. За личной жизнью венценосных особ следят и в России.И, считают придирчивые наблюдатели, принц Гарри уделяет своей беременной супруге Меган Маркл не так много внимания, как она заслуживает. Так, стало известно, что он оставит жену дома, пока сам отправится в Замбию. Впрочем, даже вернувшись в Великобританию, не отходить от возлюбленной принц не планирует.В частности, без нее он посетит благотворительный концерт, передает издание Express. И если зарубежная поездка в не самую благополучную страну действительно та ситуация, в которой ответственный муж не захочет брать жену, то выход в свет в одиночестве – уже тревожный звоночек, считают светские хроникеры.Напомним, ранее стало известно, что отношения между членами королевской семьи Великобритании оказались накалены. Все началось еще во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Бывшая актриса оказалась крайне требовательна даже к мельчайшим деталям и требовала от окружения того, что ей не всегда могли предоставить.Позже появились новости о том, что натянутые отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл привели к проблемам у принца Гарри и Уильяма. Семьи планируют разъезжаться.