В интервью Регине Тодоренко ведущая Ксения Бородина рассказала о том, что не хочет заниматься всем подряд. В ее словах многие усмотрели намек на то, чем занимается Ольга Бузова.

В интервью Регине Тодоренко ведущая Ксения Бородина рассказала о том, что не хочет заниматься всем подряд. В ее словах многие усмотрели намек на то, чем занимается Ольга Бузова.Еще со времен встречи Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на телепроекте "Дом-2" поклонники пристально следят за их отношениями. Годы идут, а ясности в этом вопросе до сих пор не прибавилось.Так, поначалу многие верили, что между двумя светскими данными пробежала черная кошка. Однако они вместе стали сниматься в шоу "Бородина против Бузовой" и теперь уверяют, что нашли взаимопонимание. Впрочем, отдельные шпильки между подругами все равно мелькают.Так, многие сочли, что слова Ксении Бородиной про проституцию – именно такой завуалированный укол. "Мне предлагают играть в театре и сниматься в кино. Я отказываюсь – не хочу. Для карьерного роста это окей, но нельзя делать все подряд хорошо. Можно сделать одно дело, два дела хорошо, но если хвататься за все, ты уже какая-то проститутка получаешься. Писать книги, петь, туда-сюда" – подчеркнула ведущая.Примечательно, что ее коллега по шоу придерживается диаметрально противоположной позиции. Успешную карьеру певицы она сочетает с выпусками дизайнерской одежды, съемками в клипах и даже открытием собственного ресторана. Поклонники, едва скрывая восторг, признаются, что число талантов Ольги Бузовой трудно подсчитать. А вот для Ксении Бородиной, как оказалось, такой подход сродни проституции.