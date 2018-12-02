Лариса Гузеева показа себя как очень мудрый родитель, когда не стала ограничивать свою дочь в ее проявлениях индивидуальности. А вот пользователи Сети не всегда могут оценить эпатаж юной красавицы.

Лариса Гузеева показа себя как очень мудрый родитель, когда не стала ограничивать свою дочь в ее проявлениях индивидуальности. А вот пользователи Сети не всегда могут оценить эпатаж юной красавицы.С приходом совершеннолетия дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова не остановилась в творческих поисках себя. Наоборот, теперь на вполне законных основаниях она добавила к своим эпатажным образом еще и сексуальности.Под это описание полностью попадает серия снимков, которую дочь актрисы загрузила на свою страницу в Instagram. Образ на них получился у нее крайне провокационным. Накрашенные ярко-красной помадой губы, кольцо в носу и то и дело слетающие лямки тонкого топика привлекли к себе внимание пользователей Сети.Впрочем, нельзя сказать, что это однозначно удачный опыт, ведь вместе с восторженными поклонниками своим мнением делились и желчные критики. Дескать, это уже ни в какие ворота не лезет. В любом случае равнодушных в комментариях под снимком не осталось.Тем более, что подавляющее число поклонников поспешили поделиться именно своим восхищением, а не критикой. В этом стройном хоре прозвучал и голос самой Ларисы Гузеевой. "Сохрани свою красоту. Ты редкая. Штучная", – написала она под снимком дочери. Та ответила благодарностью.