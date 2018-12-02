Иран будет заботиться о безопасности своих граждан и продолжит разработку и испытания ракет без разрешений от других стран.

Иран будет заботиться о безопасности своих граждан и продолжит разработку и испытания ракет без разрешений от других стран. Об этом в воскресенье заявил бригадный генерал Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, пишет РИА Новости."Испытания ракет и других средств предназначены для обороны и в целях сдерживания, все будет продолжаться так, как есть ", — сказал Шекарчи.Вопросы национальной безопасности не обсуждаются и "мы не будем просить разрешение на это", добавил генерал.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности вопреки решению СБ ООН.