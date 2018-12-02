София Ротару, как и многие годы до этого, должна была принять участие в концерте Песня года, однако в последний момент отказалась приезжать в Москву. Такое решение было принято после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

София Ротару, как и многие годы до этого, должна была принять участие в концерте "Песня года", однако в последний момент отказалась приезжать в Москву. Такое решение было принято после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.Многие эксперты успели отметить удивительное сочетание бесхитростности и подлости провокации, которую устроил президент Украины Петр Порошенко. Сперва украинские военные корабли вторглись в российские территориальные воды, что спровоцировало ответные действия пограничных сил России, а затем, используя этот предлог, ввел в стране военное положение.Эта схема оказалась настолько очевидной, что даже западные политики не поддержали украинского лидера. А вот некоторые деятели культуры, которые, в идеальной ситуации всегда должны выступать за взаимопонимание и не иди на поводу у политиков-авантюристов, столь избирательные не были.Так, София Ротару внезапно отменила свою поездку в Москву на концерт "Песня года". "Выступая на Песне года десятилетиями, Ротару отказалась на днях приехать на съемки в Москву. Объяснила это военным положением, которое пьяный Петька-президент ввел на Украине (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – лаконично охарактеризовала поступок артистки блогер Лена Миро на своей странице в "Живом Журнале"."При этом София Михайловна удачно владеет недвижимостью в Крыму. И не только жилой, но и бизнес-объектами. Гостиница в 10 метрах от берега -– ее основной актив. Военное положение и прочие конфликты не мешают и не мешали Ротару с 2014 года зарабатывать деньги. На словах она -– ярая патриотка (уже не СССР, а Украины), а на деле Софочка спокойно так имеет деньги с россиян-туристов, которые приезжают в Крым", – пролила Лена Миро свет на любопытную деталь.Блогер уверена, что когда у украинцев наконец-то получится избавиться от нынешних властей в стране, они будут просить прощения у россиян за те лозунги, что звучат сейчас, и поступки, которые Киев совершает от их имени. Присоединится к ним, считает Миро, и украинская певица. "София Ротару снова запоет -– о многовековой дружбе между нашими странами", – заметила она.Впрочем, по мнению Лены Миро, посетить Россию София Ротару захочет еще раньше – когда в Крыму начнется очередной туристический сезон. "Приедет проверять свой бизнес", – заключила она.