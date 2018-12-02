Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию не сдаваться. Подключившись по Skype к митингующим в центре Тбилиси, экс-президент посоветовал им бороться до конца.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию "не сдаваться". Подключившись по Skype к митингующим в центре Тбилиси, экс-президент посоветовал им "бороться до конца".Ранее лидер грузинской оппозиции Григол Вашадзе проиграл выборы, президентом страны избран независимый кандидат — Саломе Зурабишвили, набравшая более 59% голосов. Вашадзе заявил, что оппозиция не признает итоги выборов и призвал своих сторонников к манифестации. Митинг оппозиционеров и их сторонников проходил в центре Тбилиси."Не сдавайтесь! Наша борьба завершится победой!", — заявил Саакашвили, его обращение транслировалось на экране у сцены на проспекте Руставели. Говоря о возможном возвращении на родину, Саакашвили, который в Грузией объявлен в международный розыск, сказал, что "не может смотреть на Грузию в таком состоянии".Митинг оппозиции, в котором, по разным оценкам, приняли участие от трех до 10 тысяч человек, завершился без инцидентов. Главным требованием протестующих было проведение досрочных парламентских выборов. Вашадзе намерен добиваться через суд аннулирования итогов второго тура выборов президента. "В Грузии сегодня нет президента", — заявил он.Оппозиционеры дали властям на подготовку ответов срок до 16 декабря — на эту дату назначена инаугурация нового президента. В противном случае выступления оппозиции продолжатся, а "количество митингующих увеличится в 10 раз", заявили они.