Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 45 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.

Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 45 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпелкрушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР изКутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.Лайнервылетел из Кутаиси в 15:41. Спустя полчаса с экипажем связалсядиспетчер из Воронежа и сообщил о плохих погодных условиях в Московскойвоздушной зоне. Экипажу самолета было предложено выбрать запаснойаэродром.Пилотывыбрали Минеральные воды, где осуществили посадку в 18:37. Тамони приняли на борт еще нескольких пассажиров до столицы.Послеулучшения погоды в Московской воздушной зоне экипаж получил разрешение на взлет, что и было выполнено в 20:43. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе один ребенок.В Домодедовонебо было затянуто облаками, стояла дымка, а видимость не превышалатрех километров. В 22:02 Ту-104Б вошел в Московскую зону и началмедленно снижаться. Через 21 минуту лайнер достиг высоты 400 метров иначал выполнять третий разворот.22:26 от диспетчера было получено указание сделать четвертый разворот. Врезультате маневров лайнер отклонился вправо на 10-15 градусов.Припоследнем развороте отклонение составило 30-45 градусов. В итоге крылосамолета зацепило землю в 135 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.Ту-104Бпродолжил снижаться и столкнулся с землей передней стойкой шасси. Послеэтого лайнер достиг взлетно-посадочной полосы, ударился переднейстойкой шасси, носовой частью фюзеляжа и начал разрушаться. Основная часть корпуса загорелась.Непосредственнов момент катастрофы погибли 5 членов экипажа и 7 пассажиров. Позже вбольнице скончались еще четыре человека. Общее количество жертвсоставило 16 человек, ранения различной степени тяжести получил 41пассажир.Напомним, ранее Дни.руписали о других катастрофах самолета Ту-104. Так, в сентябре 1962 годапод Хабаровском , совершавший рейс по маршруту Москва -Петропавловск-Камчатский. Погибли все находившиеся на борту – 86человек, из них 12 детей.Из-за того, что материалы расследования былизасекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна изосновных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой"земля-воздух".Самойизвестной катастрофой этого типа лайнеров стало вЛенинградской области в феврале 1981 года. На борту находилоськомандование Тихоокеанского флота СССР - 16 адмиралов и генералов, капитаны первого, второго и третьего рангов. Почти все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за перегруза лайнера.