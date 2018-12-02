Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 45 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел
крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из
Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.
Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 45 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел
крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из
Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.
Лайнер
вылетел из Кутаиси в 15:41. Спустя полчаса с экипажем связался
диспетчер из Воронежа и сообщил о плохих погодных условиях в Московской
воздушной зоне. Экипажу самолета было предложено выбрать запасной
аэродром.
Пилоты
выбрали Минеральные воды, где осуществили посадку в 18:37. Там
они приняли на борт еще нескольких пассажиров до столицы.
После
улучшения погоды в Московской воздушной зоне экипаж получил разрешение на взлет, что и было выполнено в 20:43. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе один ребенок.
В Домодедово
небо было затянуто облаками, стояла дымка, а видимость не превышала
трех километров. В 22:02 Ту-104Б вошел в Московскую зону и начал
медленно снижаться. Через 21 минуту лайнер достиг высоты 400 метров и
начал выполнять третий разворот.
В
22:26 от диспетчера было получено указание сделать четвертый разворот. В
результате маневров лайнер отклонился вправо на 10-15 градусов.
При
последнем развороте отклонение составило 30-45 градусов. В итоге крыло
самолета зацепило землю в 135 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.
Ту-104Б
продолжил снижаться и столкнулся с землей передней стойкой шасси. После
этого лайнер достиг взлетно-посадочной полосы, ударился передней
стойкой шасси, носовой частью фюзеляжа и начал разрушаться. Основная часть корпуса загорелась.
Непосредственно
в момент катастрофы погибли 5 членов экипажа и 7 пассажиров. Позже в
больнице скончались еще четыре человека. Общее количество жертв
составило 16 человек, ранения различной степени тяжести получил 41
пассажир.
Напомним, ранее Дни.ру
писали о других катастрофах самолета Ту-104. Так, в сентябре 1962 года
под Хабаровском , совершавший рейс по маршруту Москва -
Петропавловск-Камчатский. Погибли все находившиеся на борту – 86
человек, из них 12 детей.
Из-за того, что материалы расследования были
засекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна из
основных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой
"земля-воздух".
Самой
известной катастрофой этого типа лайнеров стало в
Ленинградской области в феврале 1981 года. На борту находилось
командование Тихоокеанского флота СССР - 16 адмиралов и генералов, капитаны первого, второго и третьего рангов. Почти все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за перегруза лайнера.