Нерасторопный грабитель был задержан сотрудниками магазина и посетителями, отобравшими у него топор и маску кота, под которой злоумышленник скрывал лицо. После этого мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Неудачная попытка завладеть чужой прибылью попала в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения, установленная в магазине, расположенном на улице Юбилейной в Кривом Роге, запечатлела неудачную попытку ограбления, произошедшую в минувшую пятницу, 30 ноября.На записи видно, как в помещение торговой точки вошел мужчина, вооруженный топором. Сохраняя инкогнито, он прикрыл лицо маской с изображением кота.При попытке добраться до вожделенной выручки, злоумышленник был скручен сотрудниками и посетителями, после чего его передали прибывшим стражам порядка.Как сообщают СМИ, со ссылкой на местных жителей, горе-грабитель хорошо известен горожанам – якобы он страдает психическим заболеванием и периодически устраивает различные выходки.