При досмотре в сумке у молодого человека были обнаружены и изъяты 79 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 26-летнего ранее судимого москвича по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В результате отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Лобачевского задержали 26-летнего мужчину. При досмотре в сумке у молодого человека были обнаружены и изъяты 79 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 90 граммов.Установлено, что наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93