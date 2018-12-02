Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. По мнению специалиста, российская команда попала в нормальную группу. Кроме того, он оценил будущих соперников россиян в квалификации.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. По мнению специалиста, российская команда попала в "нормальную группу". Кроме того, он оценил будущих соперников россиян в квалификации."Группа для нашей сборной нормальная. Главное, в каком мы состоянии будем на момент игр, это меня интересует, а не то, кто соперник", — цитирует ТАСС Черчесова.Также он выделил сборную Бельгии среди будущих соперников российской команды. "Комментарии по ним излишни. Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года", — отметил тренер.Кроме того, он заявил, что в данный момент ничего не может сказать про команду Сан-Марино. А вот про матчи с футболистами Шотландии он заметил, что "там нас ждет жара".Напомним, что 2 декабря в Дублине состоялась жеребьевка Евро-2020. Сборная России попала в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.