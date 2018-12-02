Обвиняя Россию в намерениях захватить Мариуполь и Бердянск, украинский президент Петр Порошенко рассчитывает на финансовую помощь из-за рубежа и дополнительные очки в преддверии выборов. В этом уверен президент Центра социальных и политических исследований Аспект Георгий Федоров.

Обвиняя Россию в намерениях "захватить Мариуполь и Бердянск", украинский президент Петр Порошенко рассчитывает на финансовую помощь из-за рубежа и дополнительные очки в преддверии выборов. В этом уверен президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.Свое предположение Порошенко высказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. По мнению украинского президента, захватив эти два города, Россия планирует "получить наземный коридор из Донбасса в Крым".По мнению Федорова, заявление Порошенко, рассчитано на внутреннюю аудиторию — а кроме того, украинский президент хочет получить финансирование из-за рубежа "как некий единственный человек, который может противостоять российской угрозе". Последуют, вероятно, традиционно антироссийские комментарии из США и Европы, но всерьез это никто воспринимать не будет, полагает эксперт.По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, план захвата Россией Мариуполя и Бердянска "существует только в воспаленном воображении Порошенко", передает РИА Новости. Украинский президент, по словам депутата, стремится дискредитировать Россию, представить нашу страну в негативном свете, "обвинив во всех немыслимых бедах", но не предоставляя никаких подтверждающих фактов. По мнению Шеремета, Петру Порошенко пора бы прекратить обвинять Россию в собственных неудачах внутри страны, результатом которых стали народное возмущение и протестные настроения.Буквально на днях Порошенко выступил с еще одним странным заявлением в адрес России — точнее, российского президента. Он заявил, что от отмены выборов из-за военного положения на Украине выиграет только один человек. "Знаете, кто это? — поинтересовался Порошенко в интервью каналу Skynews и сам же ответил: "Это Путин".