Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая на прошлой неделе вышла замуж за известного советского и российского музыканта, лидера поп-группы На-На, продюсера Бари Алибасова, призналась, что бракосочетание случилось для нее неожиданно, и она даже не успела подумать, как следует, о своем поступке.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая на прошлой неделе вышла замуж за известного советского и российского музыканта, лидера поп-группы "На-На", продюсера Бари Алибасова, призналась, что бракосочетание случилось для нее неожиданно, и она даже не успела подумать, как следует, о своем поступке.Как рассказала актриса, в ЗАГС она приехала на торжество друзей, ее позвали как свидетельницу. А Алибасов пояснил: "Я подумал, раз мы идем туда в качестве сопровождающих лиц, почему и нам не оформить отношения?"Федосеева-Шукшина ответила на предложение Алибасова согласием, он тут же достал обручальные кольца, а сотрудница ЗАГСа начала оформлять документы.Музыкант, говоря о состоявшейся свадьбе, признался, что он счастлив, считает, что ему повезло. "Наверное, в этом возрасте мало кто может похвалиться тем, что у него есть любовь, смысл жизни", — заявил Алибасов, слова которого цитирует телеканал НТВ.Музыкант также прокомментировал обвинения своей бывшей супруги Лилианы, которая заявила, что Бари с ней так и не развелся. Алибасов все эти утверждения отверг и показал свидетельство о расторжении брака.О бракосочетании 71-летнего музыканта и 80-летней актрисы стало известно 21 ноября. Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина выходила замуж шесть раз. Вторым ее мужем был знаменитый советский писатель Василий Шукшин.