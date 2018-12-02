Старший тренер Краснодара Мурад Мусаев раскритиковал работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против екатеринбургского Урала. По словам наставника быков, он давно не видел такого одностороннего судейства.

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала". По словам наставника "быков", он давно не видел такого одностороннего судейства."В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел", — приводит слова Мусаева "Спорт-экспресс".Старший тренер "Краснодара" посчитал, что в ворота соперника не были назначены два пенальти. Напомним, что "быки" победили дома "Урал" со счетом 2:0.