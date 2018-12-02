Недавно Вести недели рассказывали о рейде украинских военных катеров в наши территориальные воды у Крымского моста в Черном море. Тогда же мы говорили, что провокация направлена в том числе и на срыв встречи Путин - Трамп в Аргентине. Опасения оправдались.

Автор: Дмитрий КиселёвНедавно "Вести недели" рассказывали о рейде украинских военных катеров в наши территориальные воды у Крымского моста в Черном море. Тогда же мы говорили, что провокация направлена в том числе и на срыв встречи Путин — Трамп в Аргентине. Опасения оправдались. Намеченные переговоры сорвались. Любопытно, что выдающий себя за друга Трампа Порошенко подыграл демократам, которые буквально преследуют президента США за любой взгляд в сторону России, будь то в прошлом или настоящем.Ну, да ладно. Для нас даже не это главное. Порошенко с абсолютной безответственностью отправил своих людей на бессмысленный морской бой, приказав стрелять по российским кораблям в российских же территориальных водах. Расчет был на то, что мы украинские катера тут же потопим, моряки погибнут, в Киеве их возведут в ранг мучеников, присовокупив к "небесной сотне".Та же циничная логика, что и запустить снайперов на крыши домов у Майдана, — пусть стреляют. Людей не жалко. То есть тогда организаторы госпереворота, включая Порошенко, убивали людей, чтобы прийти к власти, а сейчас готовы опять же платить чужими жизнями, чтобы у власти остаться, — через введение военного положения в стране.Мы говорили о том, что украинские челны ни в коем случае нельзя топить. Впрочем, это было очевидно. И наши пограничники блестяще справились с задачей. В результате все живы, а на приколе в Керчи под арестом почти треть боеспособного украинского флота. Смешно. Хотя и шуму много.28 ноября на форуме ВТБ в Москве ошалевшие от собственной пропаганды западники просили Путина о комментарии."Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не войти даже во второй тур. И поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить. В 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России, это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелые события гражданской войны на Украине, на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области, с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, даже авиации. Война, по сути. И никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в Черном море — ввели военное положение в стране. Явно в преддверии президентских выборов это делается. Абсолютно очевидный факт", — уверен глава российского государства.Президент обратил внимание, что опыт прохождения украинских кораблей под Крымским мостом есть, а порядок известен. Сейчас же план был другой — провокацией на украинских артиллерийских катерах непосредственно руководили сотрудники СБУ."Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Не понятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ. Они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации. Я думаю, что и в вашей стране действовали бы точно так же", — подчеркнул Владимир Путин.Автор: Дмитрий ПетровНа видеокадрах — драматический момент навала нашего пограничного сторожевого корабля на украинский буксир. Утро 25 ноября. На самом деле все началось гораздо раньше.Российские пограничники обнаруживают украинские корабли в исключительной экономической зоне Российской Федерации еще 24 ноября. Судно обеспечения "Горловка" и буксир "Яны Капу" идут мимо крымского берега на северо-восток, в сторону Керенского пролива. За ними наблюдают почти пять часов. И только после того как украинцы подходят к нашей госгранице, командир пограничного сторожевого катера информирует их об особом порядке плавания по Керченскому каналу.Заявка в Морскую администрацию Керчи за 24 или 48 часов. Корабли ВМС Украины этого не сделали, и их командиры отвечают, что пересекать границу не собираются. Это ключевой и очень важный момент, как и вся дальнейшая хронология. Еще через час пограничники сообщают украинским экипажам о закрытии морского района для судоходства.Ночью уже 25-го числа подходят катера "Никополь" и "Бердянск". Принимают топливо с "Горловки" и сообщают на пост технического контроля, что планируют пройти по Керченскому проливу в составе: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", который пересекать границу вроде бы не собирался.Начинается активный обмен радиограммами: российские пограничники сообщают о временном приостановлении прохода через пролив в целях безопасности и предлагают дождаться снятия ограничений. С "Бердянска", не снижая хода, утверждают, что по договору 2003 года между Россией и Украиной имеют право на свободу судоходства.В 7:10 утра группа украинских кораблей пересекает границу, при этом явно нарушая Конвенцию ООН по морскому праву и закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Командиры наших пограничных сторожевых катеров "Дон" и "Изумруд" обращаются к украинским экипажам, требуют покинуть территориальное море. В ответ корабли ВМС Украины в 8:35 приводятся в боевую готовность — расчехляют орудия и разворачивают их в сторону российских пограничников. "Бердянск" и "Никополь" имеют довольно мощное вооружение — ракетные комплексы "Барьер", способные пробивать броню толщиной до 8 сантиметров. Начинается погоня.В 10:35 украинские моряки докладывают в свой штаб, что зажаты кораблями береговой охраны России. Именно тогда "Дон" и применяет навал на "Яны Капу". Украинцы начинают активно маневрировать. Но российские пограничники блокируют их в районе якорной стоянки №471.Уже вечером "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" предпринимают попытку прорыва. "Дон" и "Изумруд" преследуют их и постоянно транслируют в эфир требования об остановке. "Изумруд" вынужден открыть предупредительную стрельбу. В ответ — никакой реакции.Следующий залп — на поражение. По "Бердянску". Из 30-миллиметровой пушки бьют в самое безопасное место, чтобы сохранить жизни экипажу. Только после этого украинский катер ложится в дрейф, его командир по радио сообщает о раненых и просит о помощи. С него снимают 7 членов экипажа, в том числе троих раненых. Через несколько минут "Дон" задерживает "Яны Капу".Чтобы остановить "Никополь", приходится поднимать вертолет Ка-52. Раненых украинских моряков сразу же доставили в Первую керченскую больницу.Задержанные украинские суда стоят недвижимо на приколе у причала пограничных кораблей. Два катера – "Никополь" и "Бердянск" — и буксир "Яны Капу". Судя по его внешнему виду, он больше всех и пострадал. На корпусе видны повреждения — следы от навала нашего пограничного сторожевого корабля "Дон". Смят причальный брус, погнут борт.Вообще российские пограничники несколько раз пытались остановить нарушителей. И это — следы второго навала, когда "Дон" подошел к "Яны Капу" уже с левого борта в районе кормы. Повреждено ограждение, пробит борт.Всего было четыре навала. И, возможно, только благодаря такой настойчивости и умелым действиям экипажа нарушители все-таки поняли, что сопротивляться или убегать бесполезно.Мы выходим в Керченский пролив на пограничном катере проекта "Мангуст". Точно такой же участвовал в той операции 25 ноября. Все происходило на входе в Керченский пролив. И после задержания украинские суда были конвоированы именно здесь на минимальном ходу — в 6-7 узлов. И они точно так же проходили по фарватеру под аркой Крымского моста.На катерах и буксире оставался только минимальный экипаж, необходимый для обеспечения хода. Остальные задержанные находились в тот момент на нашем корабле под охраной.Понятно, что тогда, 25 ноября, украинцы не собирались действовать по правилам. А, учитывая плотность судоходства (за час по фарватеру Керченского пролива проходят 7-8 кораблей большого морского класса), это было просто опасно.К тому же навстречу этой группировке из Бердянска через Азовское море устремилась еще пара таких же катеров. И в этом случае российские пограничники не только охраняли рубежи, но и обеспечивали безопасность судоходства. Поэтому под арку Крымского моста был установлен сухогруз, а в небо поднята авиация. Вот пара штурмовиков Су-25 патрулирует воздушное пространство.Только после того как нарушителей задержали и обезвредили, сухогруз снялся с якоря и освободил проход под аркой. А с рассветом, уже 26 ноября, судоходство было восстановлено.Недавно здесь прошла первая партия кораблей, которые ждали своей очереди на рейде. Движется и вторая группа — это класс морских сухогрузов. Как только они пройдут через арку Крымского моста, во встречном направлении двинутся корабли, которые ожидают в Керчи своей очереди для выхода в море.Вообще проход через Керченский пролив всегда осуществлялся в порядке лоцманской проводки, потому что здесь сложный фарватер, — много колен и поворотов. Вот идет конвой гражданских судов. На этом буе Камыш-Бурунское колено переходит в Еникальское, поворот — 13 градусов. К тому же малые глубины — до 11 метров. А с той стороны — отмели. Самому провести судно сложно. Только с лоцманом.Вот и в сентябре даже украинский военный конвой, шедший на Бердянск, запросил лоцманскую проводку. Тогда лоцман поднялся на первое судно и провел конвой. На этот раз украинцы запрашивать лоцмана не стали. Скорее всего, потому, что это была именно провокация. Или все-таки попытка прорыва? Иначе зачем они взяли с собой столько оружия? Кроме личного стрелкового оружия 100 гранат, два крупнокалиберных пулемета ДШК, более 20 тысяч патронов, это не считая пушечного вооружения.27 ноября моряков этапировали в Симферополь. На суд. Для избрания меры пресечения. Первая партия — 12 человек. На следующий день привезли еще 9 моряков. У каждого — свой адвокат, нанятый родственниками с Украины. К троим раненным судьи приехали в керченскую больницу.Среди нарушителей есть раскрученные персоны, хорошо известные на Украине. Как будто их специально собирали в этот поход. Например, Богдан Небылица прославился еще четыре года назад, когда, будучи курсантом, вместе с друзьями отказался оставаться в российском Крыму. Они тогда заперлись и пели украинский гимн. Это назвали "подвигом", Богдана отправили на стажировку в Америку. И вот уже молодой старлей командует катером "Никополь".Командир "Бердянска" Роман Мокряк успел снискать на Украине лавры военно-морского стратега. Год назад он гремел в эфире Незалежной, рассказывая о том, как будет топить российские корабли. Он назвал тот прием "волчья стая".Киевский районный суд в Симферополе журналисты, в том числе иностранных СМИ, брали штурмом. Всех моряков оставили на два месяца под стражей. Кто-то из них не признавал, что совершил преступление, ссылаясь на свободу судоходства, как мичман Юрий Будзыло.А ведь сразу после задержания некоторые из них на допросе в подробностях рассказали, как пересекали границу."В пути следования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, чтобы мы покинули ее территориальные воды", — сказал Андрей Драч, оперуполномоченный 7-го Управления ГУ военной контрразведки СБУ."Запросы по остановке игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами", — пояснил Владимир Лисовой, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины.Наверное, все обратили внимание, что капитан третьего ранга Лисовой как будто читал текст по бумажке. Так на самом деле и было. Он сразу согласился все сообщить в подробностях. Но разволновался, когда увидел перед собой камеру. После нескольких неудачных попыток попросил бумагу, написал текст и только после этого смог его прочитать.Сейчас задержанные украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" стоят на приколе в керченском порту. А всех задержанных нарушителей после избрания им меры пресечения — арест на 2 месяца — перевезли в Москву.