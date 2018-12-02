Госкомиссия утвердила состав основного и дублирующего экипажа коробля Союз МС-11. Уже завтра на МКС полетят — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Утвержден основной состав экипажа "МС-11". Завтра на орбиту полетят россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Также утвержден и дублирующий экипаж, передает канал "Россия 24".По их словам, работа, проведенная после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, впредь позволит избежать подобных инцидентов.Олег Кононенко – командир экипажа. Он подчеркнул, что риск – это составляющая профессии космонавта, но они полностью доверяют создателям ракеты и корабля.Астронавт НАСА Энн Макклейн также заявила, что уверена в надежности корабля.Сен-Жак считает, что старт 3 декабря пройдёт штатно.Старт ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-11" с экипажем Кононенко — Сен-Жак — Макклейн на борту запланирован на 3 декабря, передает "Интерфакс".