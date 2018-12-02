Участники рок-группы Чайф не имеют претензий к авиакомпании S7 за баню, устроенную на борту самолета.

Участники рок-группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании S7, сообщает пресс-атташе музыкантов.Ранее сообщалось, что во время рейса Новосибирск — Екатеринбург произошел сбой в системе кондиционирования. Некоторых пассажиров приходилось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта. Шли в ход вода и мокрые полотенца."Чайф" возвращался в этом самолете с гастрольного тура. "Как всякое хорошее дело на Руси, наш тур закончился баней", — шутит лидер коллектива Владимир Шахрин.Ни пилот, ни бортпроводники не смогли объяснить причины ЧП. Музыканты "Чайфа" не собираются предъявлять какие-либо претензии авиакомпании, осуществлявшей рейс. Справляться с непредвиденными ситуациями им помогает чувство юмора — пояснил Шахрин позицию коллектива.В авиакомпании инцидент пока никак не комментируют.