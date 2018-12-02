В центре Сочи, на Красноармейской улице нашли мужчину с ножевыми ранениями. От полученных травм он скончался до приезда скорой.По предварительным данным, погибший — известный в Сочи бизнесмен, 58-летний Александр Широбоков. Ранее он был депутатом городского собрания.

В центре Сочи, на Красноармейской улице нашли мужчину с ножевыми ранениями. От полученных травм он скончался до приезда скорой.По предварительным данным, погибший — известный в Сочи бизнесмен, 58-летний Александр Широбоков. Ранее он был депутатом городского собрания, в последние годы возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа".Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве, сообщает в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.