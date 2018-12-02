Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, как проходило его общение с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, охарактеризовав его как великого политика.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров рассказал о своем общении с 41-м президентом США Джорджем Бушем. Это общение было непродолжительным, но достаточным для того, чтобы Лавров счел Буша великим политиком.По словам Лаврова, он прекрасно помнит 1991 год, когда Буш-старший из Москвы поехал на Украину, где выступал за то, чтобы политические силы СССР сохранили страну, не создавая трагедии для миллионов граждан.Он старался, чтобы люди не страдали от геополитических игр.Об этом министр рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Джордж Буш-старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни​​​.