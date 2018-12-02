В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, состоявший из двух матчей. Подмосковный Витязь на своем льду уступил минскому Динамо по буллитам со счетом 3:4, а финский Йокерит дома победил братиславский Слован – 3:0.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, состоявший из двух матчей. Подмосковный "Витязь" на своем льду уступил минскому "Динамо" по буллитам со счетом 3:4, а финский "Йокерит" дома победил братиславский "Слован" – 3:0.Несмотря на поражение от минчан, "витязи" набрали одно очко и смогли обойти рижское "Динамо", войдя в зону плей-офф Западной конференции. В составе проигравших шайбы забросили Марек Хривик, Александр Семин и Богдан Потехин. У победителей отличились Джонатон Блум, Патрик Уиркош, Дмитрий Буйницкий и Денис Казионов."Йокерит" занимает третье место в Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков. "Витязь" идет восьмым с 31 баллом. Минские динамовцы обошли череповецкую "Северсталь" и стали 11-ми на Западе (22), а братиславский "Слован" расположился на 10-м месте с 23 очками.