Встреча 16-го тура чемпионата России по футболу между Ростовом и ЦСКА оказалась юбилейной для армейского вратаря Игоря Акинфеева. Теперь на его счету стало 300 матчей, в которых он не пропустил ни одного мяча. До голкипера красно-синих никому в отечественном футболе не покорилась эта отметка.

Встреча 16-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и ЦСКА оказалась юбилейной для армейского вратаря Игоря Акинфеева. Теперь на его счету стало 300 матчей, в которых он не пропустил ни одного мяча. До голкипера красно-синих никому в отечественном футболе не покорилась эта отметка.Как сообщает официальный сайт ЦСКА, 31 марта 2014 года Акинфеев сыграл свой 200-й матч "на ноль" в игре с нижегородской "Волгой". Лишь четырем отечественным вратарям ранее удавалось покорить эту отметку — Льву Яшину (203 матча), Евгению Рудакову (206), Сергею Овчинникову (215) и Ринату Дасаеву (252).Игорь Акинфеев вполне может сделать свой рекорд вечным, учитывая, что он еще не собирается заканчивать профессиональную карьеру.