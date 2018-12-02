Президент России Владимир Путин рассказал, как они с президентом США Дональдом Трампом кратко пообщались на ногах на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По словам Путина, он в двух словах ответил на вопросы, связанные с инцидентом в Черном море. Как выяснилось, у Трампа своя позиция по этому поводу.

Президент России Владимир Путин рассказал, как они с президентом США Дональдом Трампом кратко пообщались "на ногах" на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По словам Путина, он "в двух словах" ответил на вопросы, связанные с инцидентом в Черном море. Однако, как выяснилось, у Трампа своя позиция по этому поводу."Мы, во всяком случае, остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — цитирует слова российского лидера ТАСС.Путин считает также, что его встреча с Трампом назрела, особенно по вопросам стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Президент РФ не думает, что американский коллега опасается встречи с ним. Трампа Путин охарактеризовал как "человека с характером и очень опытного человека".Глава российского государства выразил сожаление в связи с тем, что не удается провести полноформатную встречу на высшем уровне. Он перечислил только некоторые темы, которые ему необходимо обсудить с президентом США. Это и проблема восстановления торгово-экономических связей, и вопросы сотрудничества по "горячим точкам", таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея."По всем этим направлениям нужно вести диалог — в этом заинтересованы не мы, и далеко не только мы, но и другие страны, в том числе Соединенные Штаты", — подчеркнул Путин.Президент РФ рассчитывает, что встреча с американским коллегой состоится тогда, когда Трамп будет к этому готов, но добавил, что не ставит предварительных условий для встречи с главой Белого дома.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил накануне, что встреча президентов России и США вряд ли может состояться в ближайшее время, но указал, что такая встреча нужна и Москве, и Вашингтону.