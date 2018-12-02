Актер и режиссер Константин Хабенский получил награду в номинации Кинематограф за отображение героизма узников нацизма в фильме Собибор. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Ширвиндт стал лауреатом номинации Человек-легенда за вклад в развитие театрального искусства в России.

Лауреатами ежегодной премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" стали Константин Хабенский и Александр Ширвиндт.В воскресенье, в первый день Хануки, статуэтки в виде скрипача вручены лауреатам премии. Актер и режиссер Константин Хабенский получил награду в номинации "Кинематограф" за "отображение героизма узников нацизма в фильме "Собибор". Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Ширвиндт стал лауреатом номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие театрального искусства в России.Премии ФЕОР также удостоены член попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Алексей Лихтенфельд (за вклад в развитие еврейского искусства в стране), писатель Носон Вершубский (за борьбу за права евреев в Советском Союзе) и директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий.Награду получили Театр имени Евгения Вахтангова (за постановку спектакля "Наш класс" о жизни и гибели евреев в оккупированной Польше в 1941 году) и издательская группа "Точка" (за выпуск книги "Черта", в которой рассказывается о повседневной и религиозной жизни евреев в черте оседлости).В прошлые годы лауреатами премии, учрежденной в 2002 году, становились Иосиф Кобзон, Петр Тодоровский, Владимир Машков, Юрий Норштейн, Оскар Фельцман, Леонид Рошаль, Ирина Винер-Усманова, Роман Абрамович и другие.