Футболист московского Спартака Андрей Ещенко рассказал о причинах, по которым экс-тренер красно-белых Массимо Каррера отправил защитника вместе с капитаном команды Денисом Глушаковым в дубль. По его словам, итальянский специалист наказал Ещенко за лайк в соцсети.

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о причинах, по которым экс-тренер красно-белых Массимо Каррера отправил защитника вместе с капитаном команды Денисом Глушаковым в дубль. По его словам, итальянский специалист наказал Ещенко за "лайк" в соцсети.Футболист дал интервью официальному сайту клуба, в котором сообщил, что тренер сослал его в дубль за "лайк". "Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить", — заявил защитник.Напомним, что футболисты "лайкнули" видео известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором он прочитал стихотворение с резкой критикой в адрес Карреры. После этого Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом команды.