София Ротару устроила россиянам неприятный сюрприз, когда поддержала провокацию президента Украины Петра Порошенко с введением в стране военного положения и отказалась ехать на запланированный ранее концерт Песня года в Москву. В итоге она испортила отношения с Россией, а на Украине ее поступок также оценили не все и даже устроили настоящую травлю. Хотя, отмечают эксперты, если задуматься, то тем самым певица сделал мечту многих зрителей и слушателей ближе еще на шаг.

София Ротару устроила россиянам неприятный сюрприз, когда поддержала провокацию президента Украины Петра Порошенко с введением в стране военного положения и отказалась ехать на запланированный ранее концерт "Песня года" в Москву. В итоге она испортила отношения с Россией, а на Украине ее поступок также оценили не все и даже устроили настоящую травлю. Хотя, отмечают эксперты, если задуматься, то тем самым певица сделал мечту многих зрителей и слушателей ближе еще на шаг.София Ротару оказалась не первой артисткой, чья популярность тянется за ней шлейфом еще с советской эпохи, которая скорректировала свои планы на выступления в России из-за политики. Ранее в Крым отказалась приезжать Лайма Вайкуле."Скатертью дорога Лайме, которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Опасаться, что скоро российская сцена может обезлюдеть без гастролеров из-за границы не стоит, уверен он. "Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными", – подчеркнул Вадим Манукян.При этом многие слушатели и зрители ранее неоднократно высказывали свою усталость от засилья одних и тех же лиц на сцене. И вот, София Ротару своим отказом приезжать в Россию наконец дает место молодому и талантливому новичку, практически исполняет мечту миллионов россиян. "Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы", – предложил эксперт."Уже реально надоело смотреть на то как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать", – признался Вадим Манукян. Однако еще хуже, что в своих гастрольных чесах по городам и весям подобного рода артисты вовсю пользуются регалиями и наградами, полученными еще когда они пели ради всеобщего единства и дружбы."Мне кажется, что после подобных действий Софию Ротару руководство нашего государства вполне вправе лишить звания народной артистки СССР. Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания", – заключил Вадим Манукян.