Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об агрессивных планах России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об агрессивных планах России. Порошенко уверен, что российские войска готовятся к захвату Мариуполя и Бердянска.Не Украина, а "Россия защищает Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", написала Мария Захарова.Захарова также напомнила о высказывании экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который в интервью немецким журналистам заявил, что Украина пытается втянуть Германию в войну.Украина ввела военное положение в десяти областях. Поводом послужила провокация украинских ВМС в Керченском проливе, когда три корабля пересекли госграницу РФ без разрешения и совершали опасные маневры.Об особой миссии Украины по защите Европы от "агрессии, варварства и милитаризма" России Порошенко заявил 21 мая 2016 года.