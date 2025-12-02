Трагедия произошла этим летом в Струнино Александровского района. 52-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к родному младшему брату домой и увидела, что он

Трагедия произошла этим летом в Струнино Александровского района. 52-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к родному младшему брату домой и увидела, что он снова употребляет спиртное вместе друзьями. Она несколько раз выхаживала его после попоек. Женщина потребовала выгнать «собутыльников» и прекратить пить. Но брат её не послушал. Она схватила три ножа и нанесла