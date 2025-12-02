Они решили организовать собственное производство из-за высоких цен на наркотик.

В Петушках Владимирской области готовится судебный процесс над двумя местными жителями, одному из которых инкриминируется статус бывшего сотрудника ФСИН. Как , обвинительное заключение по делу о целой «наркоплантации» уже утверждено. Мужчинам предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с незаконным культивированием растений, содержащих наркотики, попыткой их сбыта, а также приобретением и хранением запрещённых веществ.По данным следствия, обвиняемые, будучи длительными потребителями марихуаны, решили организовать собственное производство из-за высоких цен на наркотик. В конце 2024 года один из них предложил другу заняться выращиванием конопли в пустой квартире, находившейся в их распоряжении. В течение полугода они оборудовали настоящую «наркоплантацию» и вырастили 76 кустов наркотикосодержащих растений.После сбора «урожая» марихуану сушили, измельчали и расфасовывали для дальнейшей продажи. Местом хранения готового продукта был выбран арендуемый одним из обвиняемых гараж. Однако их планам не суждено было сбыться – незаконная деятельность была пресечена полицией.Один из фигурантов дела полностью признал свою вину, в то время как второй свою причастность к преступлениям отрицает. Уголовное дело уже направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.