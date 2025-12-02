Мужчина скончался на месте, а виновник скрылся.

В Кольчугино Владимирской области перед судом предстанет 30-летний местный житель, обвиняемый в смертельном ДТП с оставлением места происшествия. Об этом рассказали вПо данным следствия, 23 октября 2024 года водитель ГАЗели на улице Горького превысил скорость, не справился с управлением и сбил пешехода, который упал на проезжую часть. Мужчина скончался на месте, а виновник скрылся.Дело направлено в Кольчугинский городской суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы.