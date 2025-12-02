На ежегодном гражданском форуме «Действующие лица» подвели итоги работы некоммерческих организаций и муниципальных властей. В ходе мероприятия некоммерческим организациям вручили премии

На ежегодном гражданском форуме «Действующие лица» подвели итоги работы некоммерческих организаций и муниципальных властей. В ходе мероприятия некоммерческим организациям вручили премии за лучшие проекты, а также объявили результаты рейтинга органов местного самоуправления. Об этом рассказали в горадминистрации. Форум создан для открытого диалога между активистами гражданского общества, представителями социально ориентированных НКО, органами власти и экспертами. Из