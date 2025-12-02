Житель Владимирской области использовал свою собаку как оружие против людей.

В Александровском районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела, которое больше похоже на сценарий триллера, чем на реальность. Житель поселка Балакирево предстанет перед судом за то, что использовал свою собаку как оружие против людей. Вечерняя прогулка у стадиона «Рубин» обернулась для нескольких человек настоящим кошмаром. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Скомандовал собаке «фас»Вечером 24 мая 2025 года на стадионе в Балакирево было как всегда спокойно. Ситуацию резко изменил появившийся там 44-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.Как рассказали подробности следователи СК по Владимирской области, в тот день мужчина был в гостях у знакомых и выпивал мандариновую настойку. Уже к вечеру, около 22 часов, он решил погулять с собакой по кличке Чинки. Поехал на машине в лес, при этом не до конца протрезвев он сел за руль, а уже на обратном пути заехал к ФОКу, поставил машину и уже пешком прошел ближе к месту где сидела компания ребят., он начал задирать подростков, а затем решил блеснуть «навыками» дрессировки своего питомца. Без всякой на то причины он стал отдавать собаке команды «взять» и «фас», натравливая животное на людей. История, начавшаяся как пьяный «показушнический» трюк, быстро превратилась в кошмар.Животное, послушное хозяину, бросилось на двух 16-летних парней. На шум подошла женщина, гулявшая со своей собакой, и попыталась остановить хулигана. В ответ мужчина натравил пса уже на нее.«Выполняя команды хозяина, собака укусила двух подростков и женщину», — констатировали в следственном комитете.Мужчина позже рассказал, что у него дед был охотником на Сахалине и разводил собак, поэтому и он сам хорошо понимает в дрессировке. В итоге всем троим пострадавшим был причинен легкий вред здоровью. Совершив нападение, злоумышленник, по данным прокуратуры, просто уехал с места происшествия.Дворняга с признаками бойцаИнтересно, что сам фигурант позже утверждал, что его собака — обычная дворняга. Однако очевидцы происшествия отмечали, что животное было очень уж похоже на питбуля. Для справки: американский питбультерьер — порода, исторически выведенная для травли и собачьих боев. Это сильные, мощные собаки с высоким болевым порогом, требующие особой ответственности, серьезной социализации и контроля со стороны хозяина. Использование такой собаки в хулиганских целях многократно увеличивает опасность действий.После инцидента, как , мужчина просто посадил собаку в машину и уехал домой. Однако скрыться от ответственности не удалось. Следствие тщательно собрало доказательства, и теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд.Обвиняемый, как сообщают силовики, вину признал, извинился перед жертвами и выплатил каждому по 50 тысяч рублей компенсации. Но возмещение ущерба не отменяет уголовной ответственности. Окончательный вердикт вынесет суд, которому предстоит оценить всю степень опасности этой «пьяной» выходки с серьезными последствиями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .