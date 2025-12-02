Насколько Владимир готов к зимней уборке города, какую работу ежедневно и в круглосуточном режиме выполняют коммунальные службы города, какие нововведения уже сейчас можно увидеть на

Насколько Владимир готов к зимней уборке города, какую работу ежедневно и в круглосуточном режиме выполняют коммунальные службы города, какие нововведения уже сейчас можно увидеть на улицах? Об этом в студии «Шестого канала» побеседовали с директором МКУ «Центр управления городскими дорогами» Алексеем Афанасьевым.