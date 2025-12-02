В понедельник, 1 декабря, состоялась торжественная церемония открытия комнаты матери и ребёнка на базе Педагогического института Владимирского государственного университета.

В понедельник, 1 декабря, состоялась торжественная церемония открытия комнаты матери и ребёнка на базе Педагогического института Владимирского государственного университета, в которой приняла участие председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова. Об этом сообщила ЗС Владимирской области.Появление комнаты матери и ребёнка стало важной частью комплексной миссии образовательного учреждения по поддержке студенческих семей, которая успешно реализуется с 2022 года. Так, в 2023 году благодаря идее Ольги Хохловой в ВлГУ был отрыт Центр поддержки молодых студенческих семей.Как отметила председатель Законодательного Собрания Владимирской области, открытие комнаты стало логичным продолжением работы по поддержке молодых семей.«Владимирский государственный университет является примером того, как вуз может не только давать качественное образование, но и всесторонне поддерживать своих студентов, создавая условия для гармоничного сочетания учёбы и семейной жизни», — подчеркнула Ольга Хохлова.Разработчиками проекта комнаты матери и ребёнка стали студенты кафедры архитектуры ВлГУ. Здесь предусмотрены специальные зоны для пеленания, кормления и игр. Также в помещении имеются необходимые приспособления для поддержания гигиены. Комнату удалось создать за счёт финансовой поддержки банка-партнера, субсидии Министерства науки и высшего образования РФ, а также средств университета.На настоящий момент во Владимирском государственном университете насчитываются порядка 150 семей студентов. В 29 из них уже появились дети. Кроме того, в образовательном учреждении есть молодые преподаватели с детьми, которые тоже могут пользоваться комнатой матери и ребёнка.