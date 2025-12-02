Губернатор Владимирской области Александр Авдеев с рабочим визитом посетил Муром. Поездка состоялась на следующий день после «Прямой линии», в ходе которой жители могли задать вопросы

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев с рабочим визитом посетил Муром. Поездка состоялась на следующий день после «Прямой линии», в ходе которой жители могли задать вопросы главе региона. Вместе с муромским главой Евгением Рычковым губернатор осмотрел ключевые объекты, где ведутся масштабные работы. Особое внимание уделяется модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов для проверки стал