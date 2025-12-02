Для этого уже построили внушительный межпоселковый газопровод и распределительные сети общей длиной почти 30 километров.

В Камешковском районе Владимирской области сразу семь населённых пунктов — деревни Крутово, Зауичье, Дмитриково, Глазово, Нерлинка, село Круглово и посёлок им. Фрунзе — будут подключены к «голубому топливу». Об этом . Для этого уже построили внушительный межпоселковый газопровод и распределительные сети общей длиной почти 30 километров. Это значит, что 345 домов смогут забыть о бытовых хлопотах и пользоваться всеми удобствами природного газа.Первыми к газоснабжению уже подключились жители деревни Глазово. Остальные потребители будут присоединяться по мере готовности их домовладений.Эти масштабные работы ведутся в рамках региональной программы развития газоснабжения на 2021–2025 годы, куда вложены серьёзные средства «Газпрома», областного бюджета и даже часть специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа. Всего за пятилетний период на создание газовых сетей направлено свыше 23,4 миллиарда рублей.Губернатор Александр Авдеев акцентировал внимание на важности активного подключения домов, ведь мало просто довести газ, нужно, чтобы им пользовались. Для этого предусмотрены субсидии: 40 тысяч рублей для всех, кто постоянно живёт в газифицируемом доме, и от 70 до 100 тысяч рублей для льготных категорий граждан. Только с 2018 года этой поддержкой воспользовались владельцы 12,7 тысячи домов и квартир, а в этом году уже выделено почти 125 миллионов рублей на подготовку более 2 тысяч домовладений.Также действуют региональные субсидии для перевода квартир на индивидуальное газовое отопление, покрывающие до 80% затрат, но не более 150 тысяч рублей для однокомнатных, 200 тысяч для двухкомнатных и 250 тысяч для квартир с тремя комнатами и более. В этом году благодаря областной поддержке индивидуальные газовые котлы появились в 131 квартире. К 2027 году планируется перевести на такой вид отопления 656 квартир в 139 многоквартирных домах.Помимо жилых домов, активно готовятся к приёму газа и котельные. До 2027 года к газовым сетям подключат 65 таких объектов, а синхронизация сроков их подготовки и запуска газа находится под особым контролем Министерства ЖКХ.