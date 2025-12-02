32-летний житель Владимирской области, который проходил службу в системе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) в Москве, и его 46-летний знакомый из Петушинского района потребляли и

32-летний житель Владимирской области, который проходил службу в системе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) в Москве, и его 46-летний знакомый из Петушинского района потребляли и выращивали коноплю. Нарколабораторию они развернули в январе этого года в квартире на базе отдыха «Киржач» в одноимённой деревне Петушинского района, а хранили траву в арендованном гараже в посёлке Городищи. 5