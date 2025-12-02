В Судогде 1 декабря торжественно открылся новый окружной молодёжный центр, призванный стать точкой притяжения для активных молодых людей. Это современное пространство, где подростки и

В Судогде 1 декабря торжественно открылся новый окружной молодёжный центр, призванный стать точкой притяжения для активных молодых людей. Это современное пространство, где подростки и студенты смогут развивать свои проекты и находить поддержку. Об этом поделились в облправительстве. Ремонт и оснащение центра стали возможными благодаря программе инициативного бюджетирования, предложенной губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, и реализуются