Во Владимирской области значительно расширилась система контроля за соблюдением правил дорожного движения. Региональный Центр безопасности дорожного движения современную систему фотовидеофиксации нарушений.Сейчас на дорогах региона работают 187 стационарных комплексов, 5 передвижных установок, 7 мобильных комплексов на автомобиляхПервый мобильный комплекс «Кордон.Про» начал работу в июле 2024 года на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Устройство успешно «патрулирует» участок с 239 по 275 километр.В этом году парк мобильных комплексов пополнился ещё четырьмя устройствами. Они контролируют движение на ключевых участках: трасса Р-132 в Суздальском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах, восточный участок соединения с трассой М-7 «Волга», дорога Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики и трасса Владимир – Муром – Арзамас.Два специальных комплекса следят за правильностью парковки в крупных городах области — Владимире, Муроме, Коврове и Лакинске. Их маршруты охватывают 58 различных направлений.Современные устройства работают полностью автоматически и способны контролировать движение сразу на нескольких полосах. Они устанавливаются на обычные автомобили и фиксируют нарушения непосредственно во время движения.Система отслеживает превышение скорости и выезд на встречную полосу — самые опасные нарушения, которые часто приводят к серьезным ДТП.