Во Фрунзенском районе Владимира появилась новая спортивная площадка. Она расположилась между домом 80 на Восточной улице и 3-м домом на Суздальском проспекте. Жители просили обновить этот объект с 2015 года, реализовать проект удалось только сейчас благодаря программе «Инициативное бюджетирование», объединившей городской и областной бюджеты. Как рассказал депутат горсовета Олег Кашицын, старое покрытие и оборудование находились