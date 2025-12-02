В Камешковском районе газифицируют семь населённых пунктов: деревни Крутово, Зауичье, Дмитриково, Глазово, Нерлинка, село Круглово и посёлок им. Фрунзе. Для этого построены межпоселковый

В Камешковском районе газифицируют семь населённых пунктов: деревни Крутово, Зауичье, Дмитриково, Глазово, Нерлинка, село Круглово и посёлок им. Фрунзе. Для этого построены межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью 29,3 километров. Голубым топливом теперь будут обеспечены 345 домов, сообщает «Газпром межрегионгаз». Жители смогут забыть о хлопотах и наслаждаться всеми преимуществами природного ресурса. Первыми к сети