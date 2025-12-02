Спасатели вскрыли дверь.

В ночь на 27 ноября в Коврове Владимирской области произошло происшествие, привлекшее внимание местных жителей и экстренных служб. Подробности сообщили вМужчина выгнал жену с ребенком в подъезд, заперев за ними дверь. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытки убедить его открыть квартиру, но агрессор отказался идти на контакт.После прибытия спасателей было принято решение о вскрытии замка. Однако, проникнув внутрь, обнаружили, что мужчина успел скрыться, спрыгнув со второго этажа.