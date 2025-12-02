Стартовая цена аукциона — 24,3 миллиона рублей.

В Коврове Владимирской области готовятся к сносу исторического дома-коммуны, возведенного в начале 1930-х годов неподалеку от железнодорожного вокзала. Администрация города на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Щорса, Барсукова, Абельмана и Октябрьская. Стартовая цена аукциона — 24,3 миллиона рублей.Будущему подрядчику предстоит не только разработать всю необходимую документацию, включая графики сноса старых строений и планы строительства, но и за свой счет снести существующие постройки, а также возвести или реконструировать объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.Проект предполагает строительство жилых домов высотой от 4 до 8 этажей с подземными парковками, а также создание детских и спортивных площадок. Помимо жилья, на участке могут появиться объекты общепита, бытового обслуживания и магазины. Торги назначены на 29 декабря.