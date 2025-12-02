Бизнесмен получил деньги по нацпроекту.

Во Владимирской области с предпринимателя взыскали более 900 тысяч рублей, которые он получил по двум контрактам на уничтожение борщевика Сосновского. Об этомВыяснилось, что администрация муниципального образования «Куприяновское» Гороховецкого района заключила эти контракты в 2023 году без конкурентных процедур, с единственным поставщиком. Проверка показала, что работы были выполнены неэффективно, а на некоторых участках, где борщевика быть не должно было, его и не было вовсе.Деньги были выделены местной администрации из областного бюджета в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Теперь предприниматель обязан вернуть средства в бюджет.