Судебные приставы предотвратили попытку проноса запрещённого предмета в здание Фрунзенского районного суда города Владимира. Мужчина приехал на судебное заседание в качестве истца. В ходе досмотра его личных вещей у него обнаружили металлический клинок длиной около 30 сантиметров, скрытый внутри рукоятки трости. Судебные приставы среагировали быстро. Нарушителя задержали и вызвали полицию. На мужчину составили протокол по