4 декабря во Владимире пройдут работы по дератизации оврага, расположенного напротив дома №4 по улице Фатьянова. Специалисты управления по охране окружающей среды проведут обработку территории от грызунов. Городские власти просят жителей в день проведения работ избегать этого участка и не допускать туда детей и домашних животных. Все мероприятия проводятся специалистами в соответствии с требованиями безопасности.